МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде

В Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается сильный снегопад и гололедица, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ "Центральное УГМС", ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица», — сказано в сообщении.

В некоторых регионах столицы возможно ухудшение видимости. На дорогах могут наблюдаться снежные заносы, в связи с чем движение транспорта будет затруднено.

Москвичам советуют снизить скорость при передвижении на автомобилях и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.