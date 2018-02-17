МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде
Пешеходам, двигающимся по тротуарам и по краю дороги, следует обозначить себя светоотражающими элементами.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress
В Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается сильный снегопад и гололедица, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ "Центральное УГМС", ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица»,
— сказано в сообщении.
В некоторых регионах столицы возможно ухудшение видимости. На дорогах могут наблюдаться снежные заносы, в связи с чем движение транспорта будет затруднено.
Москвичам советуют снизить скорость при передвижении на автомобилях и избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.