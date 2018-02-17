Порошенко рассчитывает получить от США несколько видов летального оружия

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о результатах переговоров в Мюнхене с министром обороны США Джеймсом Маттис.

«Я в восторге от секретаря Мэттиса», - заявил Порошенко.

По словам украинского президента, на Конференции в Мюнхене были детально согласованы поставки на Украину летального оружия. При этом Порошенко отметил, что речь идет о широком спектре наименований.

«Мы детально договорились о поставках далеко не только и не столько того вида вооружения, о котором постоянно говорят (скорее всего, речь идет о «Джавелинах» - ред.)», - заявил президент.

При этом глава государства посетовал, что сейчас он не может разглашать эту информацию.

Ранее сообщалось, что американский конгресс согласовал выделение Украине 350 миллионов долларов на военные расходы. По данным американских изданий, из них на 47 миллионов долларов будет закуплено летальное оружие.