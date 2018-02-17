Порошенко назвал свои условия для начала переговоров с Россией

Киев начнет переговоры с Москвой только после «возобновления территориальной целостности Украины». С таким заявлением выступил президент Незалежной Петр Порошенко в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«На следующий день после возобновления территориальной целостности моей страны включительно с Крымом, мы будем готовы начать переговоры (с Россией - прим. ред.) по различным другим вопросам», - цитирует слова Порошенко издание «ГОРДОН».

Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума. По его результатам более 95% жителей полуострова поддержали решение о присоединении Крыма к России.

Вместе с тем, в Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.