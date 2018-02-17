В НАТО рассказали, почему Украина не может вступить в альянс

Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что Украина отличается от других государств, вступающих в НАТО, и рассказала почему страна пока не может рассчитывать на членство в альянсе.

Как сообщает «Европейская правда», Гетемюллер напомнила, что сейчас есть четыре страны, стремящиеся вступить в НАТО: Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина. По словам заместителя генерального секретаря североатлантического альянса, прошло уже десять лет с момента саммита в Бухаресте, на котором Киеву отказали в предоставлении Плана действий относительно членства в НАТО, однако пообещали, что когда-нибудь страна войдет в блок.

Гетемюллер подчеркнула, что План действий до сих пор не стал приоритетом для властей Украины, а «именно это является путем к вхождению» в альянс.

«Украина – единственное из четырех государств, которое не заявило о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства как о части национальной политики, а именно это является путем к вхождению в НАТО», — заявила она.

Ранее сообщалось, что украинское Министерство обороны намерено создать по рекомендации стратегических советников НАТО отдельное подразделение, отвечающее за реформирование.