Ученые создали новый вид света

Физикам из Массачусетского технологического института впервые удалось получить фотонные тримеры.

В ходе эксперимента с фотонами исследователям удалось получить пары и триплеты массой, равной доли электрона, сообщает телеканал «360». В результате ученые создали новую форму света, в которой три световые частицы «слипаются» и образуют принципиально новый вид света.

Физики пропустили слабый лазерный луч через плотное облако ультра холодных атомов рубидия, в результате чего им удалось заставить фотоны взаимодействовать между собой.

В результате эксперимента исследователям удалось объединить фотоны в пары и триплеты, а также замедлить их в 100 тысяч раз. При этом свободные фотоны имеют скорость 300 тысяч километров в секунду.

Ранее физики научились полностью останавливать свет.