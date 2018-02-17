Российское посольство на Украине направило в украинский МИД ноту протеста из-за нападение на РЦНК

Посольство России на Украине направило в местное Министерство иностранных дел ноту протеста из-за погрома в здании РЦНК в Киеве и призвало привлечь зачинщиков к ответственности.

«Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста», - говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ на Украине.

Российские дипломаты также возмутились «наглой агрессивной выходкой» в отношении РЦНК, которая была сделана «в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года».

Напомним, участники «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) и других националистических группировок сначала жгли дымовые шашки и выкрикивали оскорбительные лозунги у входа в здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, а затем радикалы взломали дверь и ворвались внутрь. Ультраправые разрисовали стены черной и красной красками, разгромили мебель, разбили экспозицию памяти Шаляпина. Сотрудники российской организации вызвали полицию, однако смогли сбежать.

После инцидента руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что российская сторона по дипломатическим каналам делает все необходимые шаги после нападения на РЦНК в украинской столице.