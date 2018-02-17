Ученые рассказали о готовности людей ко встрече с инопланетянами

Ученые выяснили, что люди оптимистично отреагировали бы на встречу с инопланетными формами жизни.

«Если бы мы столкнулись лицом к лицу с жизнью за пределами Земли, мы бы действительно были в этом плане оптимистичны», — приводит Independent слова профессора психологии Университета штата Аризона (США) Майкла Варнума.

При этом ученый отметил, что подобное исследование было проведено впервые.

В материале издания также сообщается, что в рамках исследования людям предлагали изучить сообщения о ряде потенциальных открытий, которые связаны с жизнью за пределами Земли. При помощи специальной программы, способной проводить анализ языка, специалисты пытались понять, что испытывают участники эксперимента, ознакомившись с материалами: возбуждение или страх.

Ученые установили, что реакция людей была крайне положительной. По словам испытуемых, они будут очень рады, даже если инопланетная жизнь окажется примитивной.

Кроме того, во время эксперимента специалисты сравнили реакцию людей на информацию об обнаружении жизни на других планетах и на сообщения о создании синтетической жизни на Земле. Итоги эксперимента показали, что людям больше нравятся новости про инопланетян, чем о достижениях земной науки.