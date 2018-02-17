Европа не отреагирует на нападение радикалов на здание Россотрудничества в Киеве – эксперт

Политолог Андрей Манойло в беседе с корреспондентом «Звезды» прокомментировал нападение украинских радикалов на здание Россотрудничества в Киеве.

«Это уголовно наказуемое преступление. Оно обязано быть наказано как по украинскому уголовному законодательству, так и по международным статьям», - заявил эксперт.

По мнению политолога, «Европа, ОБСЕ и другие европейские институты» никак не отреагируют на погром.

«Все в Европе представляют, что из себя представляет нынешний украинский режим. И раз закрывают глаза на более тяжкие преступления украинского режима и тех радикалов, которые находятся под его крылом, то разгром российского здания Россотрудничества в Киеве это, с их точки зрения, “семечки”», – заключил Андрей Манойло.

Напомним, участники «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) и других националистических группировок сначала жгли дымовые шашки и выкрикивали оскорбительные лозунги у входа в здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, а затем радикалы взломали дверь и ворвались внутрь. Ультраправые разрисовали стены черной и красной красками, разгромили мебель, разбили экспозицию памяти Шаляпина. Сотрудники российской организации вызвали полицию, однако смогли сбежать.