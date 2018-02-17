Радикалы планируют поджечь здание Россотрудничества в Киеве - Лукашевич

Неонацистская группировка «Организация украинских националистов» (экстремистская организация, запрещенная в России) собирается в воскресенье 18 февраля поджечь здание Россотрудничества в Киеве. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«По имеющейся информации, 18 февраля еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (запрещена в РФ – ред.) собирается поджечь здание Россотрудничества», — заявил Лукашевич журналистам.

При этом российский постпред указал на недопустимость подобных действий.

Ранее сообщалось, что Россия обратилась в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на погром в здании Россотрудничества в Киеве.

Напомним, участники «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) и других националистических группировок сначала жгли дымовые шашки и выкрикивали оскорбительные лозунги у входа в здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, а затем радикалы взломали дверь и ворвались внутрь. Ультраправые разрисовали стены черной и красной красками, разгромили мебель, разбили экспозицию памяти Шаляпина. Сотрудники российской организации вызвали полицию, однако смогли сбежать.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила, что РФ по дипломатическим каналам делает все необходимые шаги после нападения на РЦНК в украинской столице.