Эксперт рассказал о зависимости Голливуда от «денежных инъекций» Пентагона

Пентагон предоставляет голливудским компаниям видеоматериалы и оказывает финансовую помощь. Об этом рассказала кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверякова.

По ее мнению, сотрудничество между Пентагоном и Голливудом имеет три стадии.

«Первая форма – это техническая помощь, когда Пентагон предоставляет голливудским компаниям, кинокомпаниям, студиям, определенный материал. Например, кадры, да, самолетов, армии - то есть чисто технические вещи. Далее, вторая помощь - это идет уже материальная, когда они предоставляют возможность использовать для съемок теленейм объекты, например, военную базу, да, или тренировочные центры. И, наконец, третья стадия – это уже такое тотальное сотрудничество, когда они предоставляют уже в распоряжении студии свою технику», - сообщила Четверякова.

Ранее американские журналисты получили доступ к четырем тысячам страниц документов спецслужб, которые ранее были скрыты под грифом «Секретно». После этого стало известно, что Пентагон и секретные службы заставили работать на себя практически всю американскую киноиндустрию.

Когда и при каких обстоятельствах Голливуд попал под тотальный контроль? И как сегодня Пентагон манипулирует сознанием зрителей по всему миру. Все подробности в расследовании «Политического детектива» в воскресенье в 10:45 на телеканале «Звезда».