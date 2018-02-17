В Сети посмеялись над последствиями неявки на выборы

Пользователи сети обсуждают юмористический ролик из одного из сериалов телеканала ТНТ, сюжет которого повествует о жизни среднестатистической российской семьи в преддверии выборов.

Создатели ролика в юмористической форме представляют, к чему бы привела неявка на выборы и какие могли бы быть последствия в случае, если члены семьи не пошли на выборы. В заключительной части ролика семья все-таки решает голосовать.