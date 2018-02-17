Захарова: Порошенко показал флаг Евросоюза безлюдному залу в Мюнхене

Президент Украины Петр Порошенко привез флаг Евросоюза на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 16 по 18 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинский лидер постоянно привозит с собой что-нибудь подобное на такие мероприятия. На этот раз он показывал флаг ЕС, причем безлюдному залу.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Также Захарова отметила, что ей это все напоминает строки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины»: «С модным товаром брожу налегке, // Женское счастье — ты в модном лотке», «Ленты, иголки, булавки, тесьма — // Всё, чтоб свести кавалера с ума», «Умным родиться — не хитрый секрет, // Мужеский ум либо есть, либо нет», — добавила дипломат.