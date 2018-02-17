Порошенко и глава Пентагона обсудили размещение миротворцев ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и необходимость размещения миротворческой миссии ООН.

«Как всегда сильная и очень позитивная встреча с министром обороны США Джеймсом Мэттисом», - написал пресс-секретарь украинского президента в Twitter.

С 16 по 18 февраля проходит 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме участвуют более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны.