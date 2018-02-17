Суд Бельгии запретил Facebook следить за гражданами

Бельгийский суд запретил Facebook следить за гражданами страны и обязал удалить все собранные на этот момент данные. Соцсеть признали виновной в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни.

Cпециальная комиссия провела расследование и выяснила, что Facebook с помощью программ собирает сведения о пользователях и их передвижении.

При этом компания не информирует людей о том, как используются данные, а также где и как долго они хранятся. Если соцсеть откажется выполнять решение суда, компанию будут ежедневно штрафовать на 250 тысяч евро.