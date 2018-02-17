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Оправдываться перед ними не стоит - эксперт ответил на обвинения Минюста США в адрес россиян

Артем Афонский
11:43 17.02.2018
Ранее Минюст США выдвинул обвинения против 13 российских граждан по делу о «вмешательстве» в американские выборы.
Оправдываться перед ними не стоит - эксперт ответил на обвинения Минюста США в адрес россиян
Фото: David Von Blohn / globallookpress

США еще очень долго будут обвинять Россию в различного рода «грехах». Об этом сайту телеканала «Звезда» заявил российский политолог Семен Багдасаров, комментируя обвинения Министерства юстиции США в адрес россиян по «вмешательству» в выборы американского президента.

«Дело в том, что это будет очень долго продолжатся. Причин будет масса. США, в конце концов, 70 лет воздействовали на Советский Союз, за исключением короткого момента во Второй мировой войне. Они хотят измотать нас гонкой вооружений, ситуацией в Сирии, давлением на Украине. Они хотят принудить нас к принятию формулы игры США и уступить им, став страной второго сорта… Нам нужно не обращать внимания на эти провокации. Нужно делать ставку на внутреннюю безопасность, на экономику. Не замечать врага, конечно, не надо, враг есть враг, но оправдываться перед ним не стоит», - заявил Багдасаров.

Накануне Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 российских граждан были выдвинуты обвинения о якобы вмешательстве в американские президентские выборы.

В документе также указаны три юридических лица, в частности, – «Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг» и связанная с ним «Конкорд кейтеринг».

Несмотря на выдвинутые обвинения замгенпрокурора США, Род Розенстайн заявил, что обвинительное заключение не содержит данных о том, что действия обвиняемых действительно повлияли на результаты выборов.

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