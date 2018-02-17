Адмирал США призвал Вашингтон готовиться к войне с Китаем

Американский адмирал Гарри Харрис, назначенный на пост нового посла США в Австралии, заявил в конгрессе, что Вашингтон должен начать готовиться к войне с Китаем. Об этом пишет The Guardian.

По словам адмирала, Китай наращивает свою военную мощь и вскоре армия КНР в Южно-Китайском море сможет составить серьезную конкуренцию американской почти в каждой сфере.

Также Харрис отметил, что он обеспокоен тем, что Китай может начать подрывать международный порядок и тем, что эта страна строит свои военные базы на семи спорных островах в Южно-Китайском море, на которые претендуют соседние страны.