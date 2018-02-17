В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП с семью жертвами

МВД возбудило в Крыму уголовное дело по факту аварии, в результате которой погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, причиной ДТП могло быть нарушение ПДД водителем легковой машины.