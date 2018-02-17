Лавров прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»

Тем, кто пытается торпедировать «Северный поток-2», нужно напомнить, что экономическая выгода абсолютно очевидна. Сергей Лавров коснулся этой темы в большом интервью, которое дал в преддверии мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий назвал проект газопровода «Северный поток — 2» бесполезным и заявил, что его запуск может спровоцировать войну между Россией и Украиной.

С 16 по 18 февраля проходит 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме участвуют более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны.