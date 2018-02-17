Порошенко попросил Запад «держать двери в ЕС и НАТО открытыми» для Украины

Президент Украины Петро Порошенко в ходе речи на Мюнхенской конференции обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой «держать двери открытыми» для Украины. Порошенко отметил, что самые большие достижения в сфере безопасности идут от расширения и трансформации.

«И последнее по списку, но не по значению: держите двери открытыми для Украины — будь то ЕС или НАТО», — цитирует Порошенко УНН.

Ранее Петр Порошенко обвинил Россию в развязывании мировой гибридной войны.