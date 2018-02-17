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В Сирии заработало центральное телевидение

Анастасия Евдокимова
09:00 17.02.2018
Финансирование телеканала, который только возвращается к вещанию, осуществляется за счет госбюджета.

Сирийское телевидение возвращается к полномасштабному вещанию. Несмотря на сложные послевоенные условия и устаревшую технику, журналисты выходят в эфир и рассказывают жителям страны о последних событиях в мире. Пока о компьютерной графике тут могут только мечтать, все программы до сих пор записывают на кассеты и хранят на полках.

«Сегодня мы с экспертом, доктором Юсефом говорим о причинах войны в Сирии, вмешательстве в наши дела других стран, Израиля и США, будем отвечать на телефонные звонки», - рассказала ведущая Любаба Юнис.

Сотрудники признаются, работать непросто. Государство помогает финансово, но в условиях санкций деньги бесполезны. Крупные компании попросту отказываются продавать им новое оборудование.

В этом году правительство нашло средства, чтобы поддержать телеканал. Заменить сразу все оборудование, конечно, не получится, но даже этих денег хватит, чтобы жизнь студии изменить к лучшему.

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