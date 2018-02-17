Москвичи увидят верхнее соединение Меркурия с Солнцем

Жители столицы смогут увидеть верхнее соединение самой маленькой планеты Солнечной системы Меркурия с Солнцем 17 февраля. По словам астрономов, событие произойдет около 15:00 мск, сообщает газета «Известия».

17 февраля меркурий пройдет верхнее соединение с Солнцем, а с 5 марта появится на вечернем небе.

В Московском планетарии говорят, что сейчас наступает время, когда Меркурий можно будет увидеть с обычным биноклем. При этом к середине марта продолжительность видимости планеты возрастет до 1 часа 20 минут.