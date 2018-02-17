В Мексике потерпел крушение вертолет с главой МВД на борту

В Мексике потерпел крушение вертолет с главой МВД страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Об этом сообщает Jornada.

Вертолет потерял контроль в управлении на высоте около 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль.

Отмечается, что в результате инцидента погибли несколько человек, находившихся на земле. На борту самолета люди получили ранения.