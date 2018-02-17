Морпехи ВМС Украины рассказали, за что расстреляли своих

В деле об убийстве четырех морских пехотинцев под украинским Широкино появились новые подробности. Об этом сообщает Украина Online. По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лисенко, есть доказательства, а также «признания тех, которые застрелили своих сослуживцев». Лисенко добавил, что убийцы пытались скрыть следы преступления. Главная причина трагедии, по словам обвиняемых, неуставные отношения.

«Как это происходило и в чем заключались эти неуставные отношения – станет известно позже . На сегодняшний день мы имеем показания двух военнослужащих», – отметил Лисенко.

Он добавил, что следствие назначило восемь видов экспертиз по делу. Информацию о распитии алкоголя военнослужащими Лисенко не стал комментировать, сказав, что нужно дождаться результатов экспертиз.

Сейчас двое бойцов отдельной бригады морской пехоты задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное убийство двух или больше лиц, совершенное по предварительному сговору».

Ранее украинские СМИ сообщили, что в 36-й бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, которая дислоцируется под Донбассом, два бойца расстреляли четверых своих сослуживцев. Сообщение об убийстве поступило в Волновахский отдел полиции ГУНП в Донецкой области 14 февраля.