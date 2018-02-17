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Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец с Украины Alekseev

Анастасия Евдокимова
08:20 17.02.2018
Артист Никита Алексеев на конкурс был определен в ходе трансляции финала методом голосования телезрителей и оценок профессионального жюри.
Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец с Украины Alekseev
Фото: Okras / wikipedia

Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Белоруссию на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне. Об этом сообщает БелТА со ссылкой результаты финала национального отборочного тура.

Представитель Белоруссии на конкурс был определен в ходе трансляции финала методом голосования телезрителей и оценок профессионального жюри.

Украинский певец Никита Алексеев, который выступает под сценическим псевдонимом Alekseev, стал известен после участия в проекте «Голос страны» в 2014 году. В 2015 году он выпустил песню «Пьяное солнце», которая долгое время держалась на высоких позициях не только в украинских, но и в российских чартах.

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