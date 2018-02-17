На ОИ-2018 призывают избегать рукопожатий из-за бушующего норовируса

В Пхенчхане бушует норовирус. Это вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов. Примерно в 90% случаев этот вирус является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний.

По словам представителя оргкомитета Игр Сона Пэк Ю, только пятая часть заразившихся норовирусом на Олимпийских играх продолжает оставаться на карантине, сейчас число больных составляет 45 человек. Специалисты призывают мыть руки и избегать рукопожатий.

В числе тех, кто переболел инфекцией, два фристайлиста из Швейцарии. Одним из заразившихся являлся чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош, имя второго лыжника не разглашается.

«Сегодня число заболевших увеличилось на 17 человек. Всего от норовируса пострадал 261 человек, 216 уже выписаны», - приводит ТАСС слова Сона Пэк Ю.

В пятницу стало известно, что общее количество заразившихся норовирусом на Олимпийских играх в Пхенчхане увеличилось до 244 человек.