Украинец попытался сбежать в Польшу вприсядку

34-летний житель Львовской области пытался незаконно пересечь границу Украины с Польшей и для этого пошел вприсядку мимо пункта паспортного контроля. Об этом украинские пограничники написал на своей странице в Facebook.

Мужчина сел на корточки и пытался пройти незаметно, но его увидел инспектор пограничной службы.

Мужчина был задержан. В отношении него был составлен административный протокол за незаконное пересечение границы. Всего в Польше находится около миллиона граждан Украины.