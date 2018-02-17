Американский ракетный эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец «Росс» ночью пересек Босфор и зашел в Черное море. В Пентагоне заявили, что корабль направлен для поддержки союзников, а также патрулирования в интересах национальной безопасности.

Этот эсминец уже неоднократно заходил в акваторию Черного моря, кроме того, в апреле прошлого года именно он нанес удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат.

Ранее этот же район покинул британский ракетный эсминец «Данкан», который проводил учения вместе с турецким фрегатом «Газиантеп» и румынским фрегатом «Король Фердинанд».

Согласно конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в этой акватории только 21 день, поэтому силы НАТО вынуждены проводить постоянную ротацию своего флота в Черном море.