Российский космонавт показал фото высыхающего моря с земной орбиты

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фото с земной орбиты сильно высохшего Аральского моря.Шкаплеров выразил сожаление, что уровень моря в водоеме катастрофически опустился.

«И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и "соседнее" Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана», - написал космонавт.

Арал по традиции называют морем, но на самом деле это соленое озеро. До 1960-х годов ХХ века озеро считалось четвертым по величине в мире. Однако во второй половине столетия озеро стало сильно уменьшаться в размерах.