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Блогер показал, что будет, если расстрелять гранату и тротил

Анастасия Евдокимова
06:46 17.02.2018
В качестве мишеней в ходе эксперимента были использованы гранаты РГД, РГК и РГН, а также тротил и пластид.
Блогер показал, что будет, если расстрелять гранату и тротил
Видео: WarGonzo / Youtube

В Сети появилось видео небезопасного эксперимента, который провел блогер проекта WarGonzo. Он расстрелял из пистолета Макарова различные гранаты и взрывчатые вещества.

В качестве мишеней были использованы гранаты РГД, РГК и РГН, а также тротил и пластид. Стрелок, одетый в спецобмундирование, выставил мишени на сгоревший автомобиль и начал стрелять по ним.

Как оказалось, попадание пули в гранату или взрывчатку не всегда приводит к взрыву. Гранату РГН при выстреле раскололо на две части. С РГД пистолет Макарова не справился.

Ни на одном из этапов испытания взрыва не состоялось. Он прогремел только при утилизации использованных на съемках гранат и взрывчатки. Тем не менее авторы призывают не повторять подобный опасный эксперимент.

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