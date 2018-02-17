Блогер показал, что будет, если расстрелять гранату и тротил

В Сети появилось видео небезопасного эксперимента, который провел блогер проекта WarGonzo. Он расстрелял из пистолета Макарова различные гранаты и взрывчатые вещества.

В качестве мишеней были использованы гранаты РГД, РГК и РГН, а также тротил и пластид. Стрелок, одетый в спецобмундирование, выставил мишени на сгоревший автомобиль и начал стрелять по ним.

Как оказалось, попадание пули в гранату или взрывчатку не всегда приводит к взрыву. Гранату РГН при выстреле раскололо на две части. С РГД пистолет Макарова не справился.

Ни на одном из этапов испытания взрыва не состоялось. Он прогремел только при утилизации использованных на съемках гранат и взрывчатки. Тем не менее авторы призывают не повторять подобный опасный эксперимент.