Microsoft создала виртуальную реальность для слепых

Американская корпорация Microsoft создала программу, которая поможет слепым ориентироваться в пространстве, сообщается на сайте компании.

Как только слепой человек начинает идти, ему достаточно сканировать пространство вокруг себя, поворачивая трость canetroller. Она распознает объекты и начинает вибрировать, когда человек приближается к одному из них.

Также у человека есть комплект наушников, обеспечивающий определенные шумы для лучшего ориентирования.

Устройство протестировали с участием слепых пациентов. Они отметили, что нужно уменьшить вес прибора, сейчас он составляет примерно два килограмма.