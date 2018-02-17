США установят памятник советским летчикам до конца 2018 года

Исполняющий обязанности мэра города Элизабет-Сити в Северной Каролине (США) Рик Кинг в пятницу сообщил о том, что в городе до конца 2018 года появится памятник советским летчикам, которые проходили обучение пилотированию и перегоняли гидросамолеты «Каталина».

По словам чиновника, монумент будет установлен до 1 декабря этого года. При этом сроки установки зависят от того, как скоро его переправят в Штаты из России. В данный момент, стороны согласовывают детали передачи и установки памятника.

Кинг заявил, что администрация американского города единогласно поддержала установку памятника.

Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой гидросамолет, на котором разместились три летчика из СССР, США и Канады.