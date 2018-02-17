Надеюсь, что к Западу, разыгравшему «украинский сценарий», пришло отрезвление - Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что «к Западу пришло отрезвление» после событий, происходящих на Украине.

«... Я надеюсь, что к Западу, который этот сценарий на Украине разыграл, все-таки пришло отрезвление. То, что сейчас Запад раздражен совершенно аррогантными действиями киевского руководства, раздражен разгулом преступности, коррупцией, тем, что балом на Украине правит совсем не президент, а влияющая на него радикальная «партия войны», включая откровенных неонацистов, для меня абсолютно ясно ...», - заявил Лавров в интервью телеканалу Euronews, добавив, что «слышит это в доверительных беседах с западными коллегами».

По мнению главы российского МИД, поддержав «антиконституционный переворот» на Украине, страны Запада «оказались в абсолютно позорной ситуации», что «они все это прекрасно понимают, но не могут уже говорить об этом публично без потери политического лица».