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Лавров рассказал об интересах России на Балканах

Наталья Жуковская
00:26 17.02.2018
Он поделился наблюдением о том, что в ЕС и странах-членах НАТО в последние годы референдум, как высшая воля народной демократии, становится все менее популярным. Так как власти боятся, что люди будут высказывать мнение противоположно точке зрения классических элит этих стран.
Фото: pixabay.com
Видео: Euronews

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews рассказал об интересах России на Балканах. Эту тему министр затронул отвечая на вопрос журналистки, какой Лаврову видится эволюция этой части Европы.

Глава внешнеполитического ведомства России напомнил, что «Балканы – наш исторический партнер» и РФ сделала достаточно много, чтобы обеспечить безопасность, да и саму государственность многих балканских стран, в том числе в ходе русско-турецких войн, Первой и Второй мировых войн.

Сегодня у Москвы сложились хорошие отношения с Сербией, Словенией, неплохо идет диалог с Баня-Лукой и Македонией. Недавно удалось начать работу с Хорватией.

«Конечно, тревожит ситуация в Черногории, которую пытаются разыграть как разменную карту в русофобской борьбе и русофобских затеях: им навязали членство в НАТО, категорически отказавшись от проведения референдума»,

- подчеркнул Лавров.

Он подчеркнул, что желание НАТО «завлечь и засосать» страну в альянс и в русофобскую кампанию противоречит всем «клятвенным обещаниям», которые давали России, когда воссоединялась Германия, о том, что НАТО не будет продвигаться ни на дюйм на Восток.

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