В Москве началось голосование о новых названиях для веток метро
Всего в подземка включает 14 линий, протяженность которых составляет 408 километров.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Власти Москвы запустили голосование на портале «Активный гражданин» о новых названиях для линий столичной подземки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Участники проекта "Активный гражданин" решат, какие названия будут носить линии метро»,
- сказано в сообщении пресс-службы правительства.
Москвичам предложат переименовать ветки по номерам (первая, вторая, третья), по цветам (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить их официальные названия, (Сокольническая, Арбатско-Покровская, Серпуховско-Тимирязевская).
Отмечается, что та система, которая используется сегодня, предполагает все три названия и по номерам, и по цветам, и по полному названию. Она используется с 1990-х годов.