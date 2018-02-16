В Москве началось голосование о новых названиях для веток метро

Власти Москвы запустили голосование на портале «Активный гражданин» о новых названиях для линий столичной подземки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участники проекта "Активный гражданин" решат, какие названия будут носить линии метро», - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Москвичам предложат переименовать ветки по номерам (первая, вторая, третья), по цветам (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить их официальные названия, (Сокольническая, Арбатско-Покровская, Серпуховско-Тимирязевская).

Отмечается, что та система, которая используется сегодня, предполагает все три названия и по номерам, и по цветам, и по полному названию. Она используется с 1990-х годов.