В Калугу прибыл на ремонт мотоброневагон-участник обороны Ленинграда

В Калугу на ремонт прибыл участник Великой Отечественной войны мотоброневагон «МБВ-2 Стремительный». Он был сконструирован в 1936 году на Кировском заводе в Ленинграде.

Мотоброневагон прошел две войны, Финскую и Великую Отечественную, воевал на Ленинградском фронте с 1941 по 1945 годы. По окончании войны, «Стремительный» находился на вооружении Прибалтийского военного округа до 1948 года. Затем броневагон прошел модернизацию и до 1954 стоял на вооружении СССР.

Сегодня боевая машина является экспонатом музея бронетанковых войск в подмосковной Кубинке.