Мы заинтересованы в том, чтобы «разброд и шатания» в ЕС были преодолены – Лавров

«Разброд и шатания» в ЕС не входят в интересы Российской Федерации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«… Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в том, чтобы «разброд и шатания», которые происходят в Евросоюзе, были преодолены. Мы хотим видеть Европу сильной и стабильной. Это наш крупнейший торгово-экономический партнер, несмотря на все известные негативные события последних трех лет. Европа остается нашим крупнейшим и инвестиционным партнером в том числе. Конечно же, мы хотим, чтобы эта структура развивалась стабильно, предсказуемо, устойчиво. У нас много планов», - рассказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Он отметил, что «у Европы растут потребности в энергоресурсах, которые могут быть удовлетворены теми проектами, которые сейчас обсуждаются с европейскими коллегами – «Северный поток-2», «Турецкий поток».

Лавров, помимо прочего, добавил, что в 2017 году «Газпром» рекордно увеличил свои поставки в Европу, достигнув «беспрецедентного объема».