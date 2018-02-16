В Самаре проходит слет поисковых отрядов «Судьба солдата»

В Самаре проходит Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов «Судьба солдата», в котором принимают участие более 150 поисковиков из 80 высших и средних учебных заведений со всей России. Открытие мероприятия прошло в Интерактивном парке «Россия – Моя история».

Участникам слета была представлена мультимедийная выставка «Имена из солдатских медальонов», рассказывающая о пропавших без вести участниках Великой Отечественной войны. Имена многих красноармейцев были восстановлены волонтерами в ходе поисковых работ. Теперь, благодаря работе поисковиков, родственники павших советских воинов смогут захоронить их останки.

В ходе слета поисковики обсудят вопросы, касающиеся работы российских поисковых отрядов.