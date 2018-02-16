Лавров: военная доктрина США - это борьба за господство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью телеканалу Euronews, где рассказал о попытке США добиться мирового господства посредством расширения своей миссии по всему миру.

«Интересно, что международное присутствие США не только не сокращается, но расширяется в основном в военном измерении. Это Сирия, куда их никто не приглашал, Афганистан, куда их приглашали, но их пребывание там в течение 16 лет ни к чему хорошему не привело», - сказал он.

Кроме того, министр заявил, что новая военная доктрина США исходит лозунга «сделать Америку снова великой и Америка прежде всего», которая повторяется американскими лидерами десятилетиями на протяжении всего 20-го века.

Такие заявления Лавров сделал в ответ на вопрос журналистки, сокращается ли присутствие США на глобальной арене при руководстве страной Дональдом Трампом.