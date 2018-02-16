Диалог с американцами по Сирии идет достаточно прагматично – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог с США по Сирии идет в прагматичном ключе.

«Мы говорили, что будем работать с любым правительством, с любым президентом. Прагматизм пробивается. Я уже приводил примеры: не останавливалось наше сотрудничество в космосе, наше взаимодействие по Сирии, хотя оно идет непросто – там слишком много интересов сталкивалось, и тем не менее была создана южная зона деэскалации с участием России, США и Иордании, она функционирует неплохо», - заявил Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Он отметил, что «нужно выполнять достигнутые в рамках создания этой зоны договоренности о выводе всех несирийских сил из этого района».

В продолжении темы Лавров еще раз уточнил, что «диалог с американцами по Сирии идет достаточно прагматично».