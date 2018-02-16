Саакашвили предсказал скорый развал Украины

Украина может в ближайшее время распасться на части и главными причинами этого станут большая концентрация средств у олигархов и якобы сепаратистские настроения в регионах, считает экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. Семьдесят процентов капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния», - приводит слова Саакашвили Die Press.

По мнению оппозиционного украинского политика, «все больше украинцев иммигрируют, и это ведет к дезинтеграции и криминализации государства».