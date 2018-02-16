РФ не могла и не стала вмешиваться в выборы президента США – Лавров

Российская Федерация запускает судебные иски в США по поводу изъятия российской дипломатической собственности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Лавров выразил сожаление, что за время президентства американского главы Дональда Трампа отношения США с РФ ухудшились.

«Я имею в виду, конечно же, отъем, рейдерский захват нашей дипломатической собственности, что противоречит не только Венским конвенциям, но и всем принципам, на которых зиждется американская конституция и общество – частная собственность священна. Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как уже говорили, судебные иски в США», - заявил министр.

Вместе с тем Лавров отметил, что Россия «не могла и не стала» вмешиваться в выборы президента США. Он подчеркнул, что подтверждением этому является отсутствие каких-либо доказательств и фактов.

«Мы не могли гадать, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел. На днях помощник министра США по внутренней безопасности, отвечающий за кибербезопасность, четко сказал, что у них нет доказательств вмешательства России в предвыборные дела последней президентской кампании», - сообщил Лавров.

Вместе с тем, министр отметил, что следователи по так называемому «российскому вмешательству» в выборы США загнали себя в угол, а доказательства пытаются найти «задним числом».

В сентябре 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы США по требованию госдепартамента.

Ранее Госдеп требовал закрыть эти объекты до 2 сентября. В настоящее время доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. В РФ уже назвали эти действия недружественным шагом, а также заявили о намерении обратиться в суд.