Лавров назвал стремление США остаться в Сирии проявлением недоговороспособности

Намерение США остаться в Сирии после победы над ИГ («Исламское государство»; ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран) - это очередное проявление недоговороспособности. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что в столице Баварии открывается 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, США - министр обороны Джеймс Мэттис.