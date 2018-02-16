iPhone X может превратиться в Android

Пользователи смартфонов на базе Android ранее уже могли «превратить» свое устройство в iPhone благодаря специально разработанным для этого приложениям. Теперь подобную операцию могут провести пользователи на своем iPhone.

Благодаря приложению OLEDX, размещенному в AppStore, пользователи могут получить популярную функцию Always On Display, которая экономит заряд аккумулятора на смартфонах с OLED-экранами. Таким образом, владельцы iPhone всегда смогут видеть время на гаджете даже при заблокированном экране, сообщает CNews.

Ранее глава Apple рассказал о новом приложении по мониторингу износа батареи iPhone.