Захарова назвала абсурдом обвинения США в адрес 13 россиян во «вмешательстве в выборы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом обвинения США в адрес российских граждан во вмешательстве в выборы.

«Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Официальный представитель МИД России отметила, что «это современная американская политическая реальность».

«Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», - резюмировала Мария Захарова.

Ранее стало известно, что США выдвинули обвинения против 13 россиян из-за якобы «вмешательства в выборы».