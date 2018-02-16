Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу «о вмешательстве в американские выборы»

Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 российских граждан были выдвинуты обвинения о якобы вмешательстве в американские президентские выборы.

Власти США обвиняют российских граждан в «сговоре с целью мошенничества против США», в «использовании электронных средств передачи данных и для банковских махинаций», а также «в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах».

Также в обвинительном документе указаны три юридических лица, в частности – «Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг» и связанная с ним «Конкорд кейтеринг».

Решение о виновности россиян было вынесено жюри присяжных суда округа Колумбия.

Вместе с тем в суде утверждают, что обвиняемые якобы при помощи информации, которая была получена из американских социальных сетей, могли повлиять на выборы президента США в 2016 году.

Несмотря на выдвинутые обвинения замгенпрокурора США, Род Розенстайн заявил, что обвинительное заключение не содержит данных о том, что действия обвиняемых действительно повлияли на результаты выборов.