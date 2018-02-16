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Поезд Киев-Москва стал самым прибыльным на Украине

Роман Захаров
21:56 16.02.2018
На втором месте по прибыльности находится маршрут из Одессы в Москву.
Поезд Киев-Москва стал самым прибыльным на Украине
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда

Поезд из Киева в Москву стал самым прибыльным на Украине в 2017 году.

Как пишет LB.ua, ссылаясь на данные Украинских железных дорог («Укрзализныця»), поезд №5/6 Киев — Москва в прошлом году был в среднем заполнен на 77% и принес 154 миллиона гривен прибыли.

На втором месте по прибыльности находится маршрут из Одессы в Москву — заполняемость 89% и прибыль 98 миллионов гривен.

В пятерку также вошел поезд из Киева в Санкт-Петербург.

В материале говорится, что пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в 2017 году стали в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство зарегистрировало в 2017 году увеличение пассажиропотока в Россию.

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