Поезд Киев-Москва стал самым прибыльным на Украине

Поезд из Киева в Москву стал самым прибыльным на Украине в 2017 году.

Как пишет LB.ua, ссылаясь на данные Украинских железных дорог («Укрзализныця»), поезд №5/6 Киев — Москва в прошлом году был в среднем заполнен на 77% и принес 154 миллиона гривен прибыли.

На втором месте по прибыльности находится маршрут из Одессы в Москву — заполняемость 89% и прибыль 98 миллионов гривен.

В пятерку также вошел поезд из Киева в Санкт-Петербург.

В материале говорится, что пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в 2017 году стали в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство зарегистрировало в 2017 году увеличение пассажиропотока в Россию.