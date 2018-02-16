Укравший у рыбака улов песец вернулся и привел с собой подругу

История с песцом, таскающим улов у рыбака, получила продолжение. В Сети появилось видео, где мужчина, автор первого ролика о песце-воришке, вернулся на то же место, чтобы накормить зверя. Животное хоть и дикое, но отважное, и выгоду свою от общения с человеком однозначно понимает.

«Дружок, ты в курсе, что ты стал звездой Youtube?», - спрашивает рыбак песца, явно жаждущего вкусить яств.

Примечательно, что зверь пришел не один: в этот раз он пригласил на трапезу лисицу.

«Пришел к нам опять пушистик, привел с собой подругу рыжую», - говорит автор ролика.

Затем мужчина начинает кормить обоих. Отметим, что песец, уже знакомый с рыбаком, ведет себя более уверенно, чем его застенчивая подруга.

Сердобольный кормилец признается, что предусмотрительно взял с собой два мешка свежей рыбки для пушистого друга, так что его дама сердца тоже не осталась голодной.

О первой части этой истории, произошедшей в Норильске, сайт телеканала «Звезда» рассказывал ранее.