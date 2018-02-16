США готовят новый подвох в гибридной войне – глава комитета Совфеда по обороне и безопасности

Обвинения России со стороны Пентагона в несоблюдении ДСНВ говорят о подготовке США «нового подвоха в неожиданном направлении гибридной войны». Соответствующее заявление сделал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности также назвал голословными обвинения Пентагона в несоблюдении Россией ДСНВ. Бондарев отметил, что РФ выполняет все обязательства.

Ранее Россия подтвердила приверженность Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и призвала Соединенные Штаты продолжить поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с Договором о СНВ.