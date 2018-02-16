В американском колледже произошла стрельба

Администрация колледжа Highline, который расположен к югу от американского города Сиэтл в штате Вашингтон, сообщила о перестрелке на территории кампуса.

В настоящее время учебное заведение оцеплено.

«Нам поступили сообщения о стрельбе в кампусе... Полиция прибыла на место и проводит эвакуацию», - сообщается в заявлении колледжа в Facebook.

Уточняется, что речь идет не об учениях. Администрация колледжа призывает закрыть двери и окна в классах, а также не приближаться к зданию.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе, расположенной в городе Паркленд. Тогда жертвами перестрелки стали 17 человек.