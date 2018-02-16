В Киеве разрешили вывешивать флаги националистов на праздники

Горсовет Киева на сессии 16 февраля разрешил использовать красно-черный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА – экстремистская организация, запрещенная в России) во время ряда торжественных мероприятий.

Теперь у здания городского совета Киева, а также возле помещений районных государственных администраций, можно будет поднимать революционный флаг ОУН-УПА. Горсовет украинской столицы определил 13 дат, когда главам предприятий, учреждений и организаций будет рекомендовано вывешивать националистический флаг.

«Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть революционный флаг ОУН-УПА также может быть вывешен и в другие дни», — приводит сайт горсовета Киева слова соавтора документа Владимира Бохняка.

Ранее СМИ сообщили, что представители националистической партии «Свобода» зарегистрировали в городском совете Киева и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА наряду с государственным.